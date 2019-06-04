04.06.2019, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Всё самое страшное для Порошенко впереди

Рейтинг партии «Европейская солидарность» будет падать, и к моменту проведения внеочередных выборов она окажется на грани, а скорее всего, – за гранью прохождения 5%-ного барьера.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по политическим вопросам Андрей Вигиринский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я не уверен, что рейтинги, которые демонстрировали исследования в части ребрендинга «Европейской солидарности» сохранятся до времени проведения внеочередных выборов.

На самом деле избиратели не в полной мере поверили, что человек, который возглавлял страну последние пять лет, изменив название своей политической силы – изменил свою человеческую натуру и суть.

У этого человека абсолютно будут отсутствовать те рычаги, которые были во время президентской гонки. Плюс у него появляется конкурент – Вакарчук, политическая сила которого получит преимущественную поддержку в тех регионах, которые поддерживали Порошенко.

Плюс на электоральном поле Порошенко играют еще двое игроков – Гриценко и Смешко.

Поэтому, скорее всего, к середине июля мы увидим, что партия «Европейская солидарность» находится на границе преодоления 5%-ного барьера… С высокой вероятностью, что она его не преодолеет», – прогнозирует Вигиринский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть