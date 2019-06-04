Всё самое страшное для Порошенко впереди

04.06.2019, Киев, Игорь Петров

Рейтинг партии «Европейская солидарность» будет падать, и к моменту проведения внеочередных выборов она окажется на грани, а скорее всего, – за гранью прохождения 5%-ного барьера.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по политическим вопросам Андрей Вигиринский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не уверен, что рейтинги, которые демонстрировали исследования в части ребрендинга «Европейской солидарности» сохранятся до времени проведения внеочередных выборов.

На самом деле избиратели не в полной мере поверили, что человек, который возглавлял страну последние пять лет, изменив название своей политической силы – изменил свою человеческую натуру и суть.

У этого человека абсолютно будут отсутствовать те рычаги, которые были во время президентской гонки. Плюс у него появляется конкурент – Вакарчук, политическая сила которого получит преимущественную поддержку в тех регионах, которые поддерживали Порошенко.

Плюс на электоральном поле Порошенко играют еще двое игроков – Гриценко и Смешко.

Поэтому, скорее всего, к середине июля мы увидим, что партия «Европейская солидарность» находится на границе преодоления 5%-ного барьера… С высокой вероятностью, что она его не преодолеет», – прогнозирует Вигиринский.