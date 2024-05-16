Всё самое тяжёлое наступит в июле-августе – эксперт о перспективах энергетики Украины

Анатолий Лапин.  
16.05.2024 17:45
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Украине придется долго жить в режиме дефицита энергии с веерными отключениями.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого в РФ политолога Юрия Романенко заявил бывший гендиректор компании «Оператор ГТС Украины», энергетический эксперт Сергей Макогон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине придется долго жить в режиме дефицита энергии с веерными отключениями. Об этом в...

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По мнению Макогона, в ближайшие месяцы ситуация с энергопотреблением ухудшится, потому что начнется жара.

«Аварийные отключения – это плохо, я думаю, что сейчас мы войдем в режим плановых отключений, но это не Армагеддон. Вспоминаем 22-й год, когда мы жили с плановыми отключениями. Сейчас повторится, поэтому сейчас всем нужно обновить свои энерго-паки, обновить генераторы и готовиться…

Тяжело будет, ситуация ухудшится в июле-августе, когда плановый летний пик потребления. Будет жарко, люди начнут включать кондиционеры, промышленность, торговые центры кондиционеры начнут включать, это тоже создаст много проблем, поэтому, я думаю, что в режиме этих отключений нам придется жить достаточно долго», – заключил Макогон.

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