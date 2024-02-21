«Всё сделали правильно»: Признание ЛДНР спасло сотни тысяч жизней

Елена Острякова.  
21.02.2024 19:49
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина


Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик два года назад спасло сотни тысяч жизней.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявила сенатор РФ от ДНР Наталья Никонорова, передает корреспондент «Политнавигатора».

Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик два года назад спасло сотни тысяч жизней....

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Она напомнила что с января 2022 года киевский режим стянул огромное количество техники и боевиков к нашим границам. С 17 февраля мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала огромный скачок количества обстрелов. Выросло и число жертв.

«Стреляли они, как и сейчас, по массовому скоплению людей, по мирным объектам. Поэтому была объявлена эвакуация главами республик. И в той ситуации решение, которое было принято, это решение о спасении сотен тысяч жизней русских людей. Поэтому Донбасс всегда будет бесконечно благодарен РФ за принятие нас в итоге в большую семью домой. И сегодня мы плечом к плечу сражаемся против этой нечисти», – сказала Никонорова.

Ей ответила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Действительно, все мы являемся участниками законодательного оформления исторических решений президента. Спустя два года мы еще больше убедились в своей правоте и необходимости начала СВО», – сказала Матвиенко.

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