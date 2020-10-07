Всё съедено и понадкусано: Куда делись сотни миллиардов на украинскую армию

07.10.2020, Киев, Игорь Петров

Хотя уже много лет Украина декларирует, будто выделяет 5% ВВП на оборону, ее вооруженные силы находятся в плохом техническом состоянии, что показало крушение Ан-26 с курсантами под Харьковом.

Об этом в эфире канала NewsOne заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы каждый год слышим, что на оборону и безопасность выделяется 5% ВВП, сотни миллиардов гривен. Но, как оказывается, выделяется-то денег много, а вот как эффективно они используются?

И в каком техническом состоянии наши ВС и те самолеты, которые используются для обучения?

Вероятность того, что все будет происходить, как было до этого, – высокая. Но в связи с такой серьезной трагедией (погибло 26 человек), думаю, хоть сейчас сделают объективное расследование. А также проведут аудит», – сказал эксперт.