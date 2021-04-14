Всё серьёзно: Почему Патрушев предупредил об угрозе нападения на Крым

14.04.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Крыму угрожают диверсии и террористические акты, которые готовит Украина при поддержке спецслужб Запада. Об этом на совещании в Севастополе заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В прошлом году в Крыму предотвращено шесть терактов и 10 преступлений террористической направленности», – сообщил глава Совбеза. По его словам, «с подачи западных спонсоров на территории Украины развернуты центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований. Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов».

Более того, Крыму угрожает попытка военного вторжения со стороны Украины. «Поводом для начала военных действий могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники. Заигрывая перед новой администрацией США, Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры, невзирая на дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране», – сказал Патрушев.

«Ситуация также осложняется в связи с возвращением в Крым лиц, принимавших участие в вооруженных конфликтах на стороне международных террористических организаций за рубежом», – напомнил он. Одним из источников радикализма остается запрещенный меджлис, чья верхушка сбежала на Украину и продолжает оттуда координировать незаконную деятельность.

«Фиксируется возросшая военная активность блока НАТО, и особенно США, в непосредственной близости от российских границ в Черноморском регионе. Спрашивается, где США и где Черное море? И какие национальные интересы они здесь преследуют, если многие американцы понятия не имеют, где находится это море», – сказал Патрушев.

Военкор Семен Пегов считает, что визит Патрушева в Крым – это сигнал, в том числе, и Турции.

«На севере Сирии уже вербуют наемников для отправки на Украину… Когда мы говорим о протурецких наемниках – то нужно отдавать себе отчет, что денежная мотивация для них, конечно, важна, но не является основной. Главный инструмент вербовки – идеология, суть которой заключается в построении неоосманского халифата. Учитывая, какие ресурсы Анкара вкладывала в еще формально украинский Крым – подогревая там, в том числе, религиозных радикалов, несложно догадаться, какие аппетиты у Турции в отношении полуострова – и кого она заинтересована поддерживать в случае военных провокаций. Судя по последним тенденциям и беря во внимание «карабахский кейс», поддержка Турции Зеленскому и НАТО может заключаться не только в поставках оружия и Байрактаров, в частности – но и пушечного мяса, готового умирать ради того, чтобы русский Крым превратился в очередной протурецкий вилаят», – пишет Пегов в своем блоге.

Российский военный эксперт Владислав Шурыгин отмечает, что Украина, столкнувшись с жесткой реакцией России на стягивание военной техники к границам ЛДНР, теперь будет вынуждена прибегнуть к скрытой диверсионной деятельности.

«Сейчас, в рамках всех учений, естественно, там же на западе и юге работает и Патрушев. Очевидно, что Украина не оставляет никаких планов, связанных с Крымом и очевидно, что террористическая деятельность сейчас, в условиях, когда Россия полностью доминирует, является основной. Поэтому главная работа будет лежать на контрразведке и службе безопасности. Он это и прокомментировал. Угроза была во все последние годы, наоборот, в последнюю неделю Украина начала активно слезать с воинственного коня, потому что увидела вполне конкретные приготовления России к отражению агрессии, услышала заявления о том, что Россия, если что, распустит Украину на нитки», – заявил Шурыгин «ПолитНавигатору».

Политолог Сергей Марков подчеркивает, что США и Украина нарушили негласные договоренности, существовавшие с российскими спецслужбами.

«Патрушев сегодня в Крыму, потому что совершенно очевидно, что идут фронтальные провокации и готовится агрессия против России – и на Донбассе, и в Крыму. Еще в 14-м году между спецслужбами России и спецслужбами США (которые контролируют спецслужбы Украины в рамках колониального управления) была договоренность о том, что пророссийские силы не проводят диверсионные атаки в Украине, а украинские спецслужбы не проводят диверсионные и террористические атаки в Крыму.

Это соблюдалось, но стало нарушаться где-то два года назад. Плюс, очевидно, спецслужбы США и контролируемые ими спецслужбы Украины постепенно превращаются в преступные организации, которые готовы на все большие и большие военные преступления.

Поэтому нам нужно быть к этому готовыми. Мы должны понять, что США как демократической страны нет, спецслужб США как спецслужб управляемого законом противника нет – они все больше и больше не зависят от президента США, он не может их контролировать, и они все больше превращаются в самостоятельные организации, которые имеют государственное финансирование, но не подчиняются государственным институтам США. В этой связи происходит их все большая терроризация», – заявил Марков «ПолитНавигатору».