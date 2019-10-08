Всё серьёзно: Украину ждут большие проблемы за невыполнение «Минска»

08.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украине необходимо начинать выполнять «Минские соглашения», иначе она противопоставит себя Европейскому союзу, останется без помощи и получит проблемы.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр экономики Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Формула Штайнмайера» – это официальная позиция Европейского союза.

Либо мы идем навстречу и выполняем то, что от нас хотят европейские партнеры, либо мы противопоставляем себя Европейскому союзу.

Тогда мы получим проблемы, честно говоря.

Надо спокойно выполнять «Минские соглашения» – так, как они утверждены резолюцией Совета безопасности ООН. И не будет никаких проблем.

Неготовность их выполнять приведет к продолжению войны, к тому, что Донбасс не вернется в состав Украины, к тому, что ситуация будет загнивать, к тому, что Евросоюз в конце концов отменит санкции против России и прекратит помогать Украине, забудет о наших проблемах», – резюмировал Суслов.