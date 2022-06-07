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Новости Украины

Директора и педагоги школ Херсонщины саботируют переход на российские образовательные стандарты.

Об этом на пленарном заседании Ливадийского клуба в рамках XV международного фестиваля «Великое русское слово» сообщила глава русской национальной общины «Русичъ», учитель русского языка Татьяна Кузьмич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы стараемся этому противостоять, но нужно выбрать путь, – считает она.- Ломать через колено – не наш метод, тем более, что многие профессионалы своего дела – методисты, предметники, организаторы. Причина в том, что последние 15 лет педагоги проходили обучение и тренинги по западным программам».

По словам представителя Херсонщины, аналогичные программы действуют и в системе российского образования, с чем нужно быть очень осторожными. Фонд «Возрождение», который фактически последние 8 лет формировал образовательную политику Украины, прокачивал новые стандарты учебных программ, направленных на евроинтеграционные процессы. Проект «Новая украинская школа», который последние 5 лет реализуется в школах Украины, это калька польской системы образования.

«Этот образовательный «майдан» оказал влияние на русскоязычное образование, и в 2018 году руководителей школ заставляли вносить изменения в устав без согласия родителей и педагогической общественности, чтобы переходить на украинский язык обучения», – подчеркнула Кузьмич и выразила надежду, что спецоперация остановит «раковые процессы в сфере образования». Но для результативности необходимо создать «информационно-педагогический спецназ».

В тоже время Кузьмич не считает нужным придавать украинскому языку на Херсонщине статус государственного, как это сделали в Крыму, но оставить в школьной учебной программе его изучение.