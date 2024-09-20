«Всё скупят русские!» – Рада разрешила пускать с молотка госбанки
Верховная рада Украины разрешила продать на аукционе ряд государственных банков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Что касается приватизации тех банков, которые когда-то были частными: «Приватбанк», «Сенс Банк», «Укргазбанк» – они однозначно должны перейти в частные руки, здесь нет никаких сомнений и возражений. А насколько эффективно прописаны процедуры, это покажет стоимость этих банков, по каким они будут проданы, и кто конкретно купит эти банки, в зависимости от этого мы посмотрим, насколько эффективны процедуры», – прокомментировала глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
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Депутат-порошенковец Артур Герасимов тут же принялся пугать русской угрозой – хотя понятно, что банки на Украине сейчас будет скупать, прежде всего, западный капитал. По всей видимости, у Порошенко попросту не могут смириться, что сливки с продаж будет снимать Зе-банда.
«Этот законопроект – это очень хитрая, очень умная, очень, я бы сказал, гениальная и коварная история по допуску к приватизации украинских государственных банков, российских денег и денег игорного бизнеса.
Если в лоб нет соучастников России, но есть российские деньги, которые контролируют эту историю, то эта компания может купить украинский государственный банк. Очень красиво, очень хитро из-под всех запретов в отношении России выводятся публичные компании, работающие в России, или российские, или иностранные, зарабатывающие сейчас в России. И потом на заработанные в России деньги будут покупать украинские государственные банки», – сказал Герасимов.
Однако в итоге документ поддержали 260 депутатов, законопроект был принят во втором чтении и отправился на подпись к просроченному президенту Владимиру Зеленскому.
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