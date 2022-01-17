«Всё случится за несколько дней» – бизнес-эксперт о казахстанском сценарии на Украине

17.01.2022  18:41 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Беспорядки, Дзен, ЖКХ, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина, Цены, Экономика коллапса
Новости Украины

Цены на продукты и коммунальные тарифы выросли уже настолько, что у жителей Украины практически не остается денег ни на что другое.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Цены на продукты и коммунальные тарифы выросли уже настолько, что у жителей Украины практически...

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«По статистическим данным, на продукты питания в среднем тратится около 43-46% в последние 10 лет. Что касается коммунальных расходов, то 2 года назад мы получили исследование социологической компании, с которой мы работали, они делали опрос, сколько украинцы тратят на коммунальные расходы. Официально считалось, что до 10-12% в среднем по стране. Но украинцы говорили, что они тратят уже больше 30% зимой.

На сегодня эта цифра значительно выросла, это, как минимум, 40%. Если мы сложим 45% на продукты питания, и 40% на коммунальные расходы, то фактически остаются деньги лишь доехать до работы, если ты работаешь, и оплатить телефон. На всё остальное денег уже нет», – отметил он.

«Конечно, это огромная проблема. Мы понимаем, что в Украине нельзя ожидать каких-то агрессивных событий, если это будут социальные вопросы. Но если это будут вопросы справедливости, то мы видим, что за несколько дней всё может организоваться, как в Казахстане. Поэтому вопрос надо бы решать», – заключил эксперт.

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