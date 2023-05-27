«Всё стерпит, промолчит, но ничего не забудет»: Профессор МГИМО о том, как Путин ведёт СВО

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Поскольку крупномасштабное наступление может окончиться такой же неудачей, как в начале СВО, Россия перешла к выжидательной тактике и не бросает армию в атаку.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, почему российская армия не начинает массированное наступление, если, как ранее утверждали многочисленные комментаторы, после «бахмутской мясорубки» ВСУ уже значительно ослаблены.

«И в политике, и в военной области мы действуем достаточно аккуратно, мы лишены авантюризма. Заметьте, как ведёт себя Путин, который, как мне кажется, может договориться даже с удавом. Он всё стерпит, промолчит, но ничего не забудет. Эта его политическая выдержанность колоссальная. Я не предполагаю, чего ему то стоит, но он не делает ни одного лишнего шага», – сказал эксперт.

Подберёзкин подчеркнул, что сейчас Россия не ведёт крупные силы в наступление, потому что опасается повторения неудач прошлого года.

«То же самое и в военной области мы не делаем радикальных резких шагов – учимся постепенно. Помните, мы начали с резких шагов – чуть Киев не заняли, Одессу почти захватили, с Николаевом. Поэтому сейчас мы готовимся, делаем всё очень спокойно. Потому что время работает на нас. Даже по оценкам английских экспертов соотношение потерь примерно один к семи, в нашу пользу», – добавил он.

Следует заметить спорность утверждения о том, что «время работает на Россию» – ведь чем дольше длится СВО, тем более дальнобойные системы передает Запад на вооружение ВСУ. В результате от обстрелов и диверсий страдает все больше и больше регионов РФ.