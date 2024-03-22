Всё свидетельствует о том, что Украине придется отказаться от курса в ЕС и НАТО – Карасёв

Анатолий Лапин.  
22.03.2024 16:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 803
 
Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


«Новая» Украина будет вынуждена отказаться от курса в ЕС и НАТО.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Новая» Украина будет вынуждена отказаться от курса в ЕС и НАТО. Об этом в...

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По мнению Карасева, очевидно, что страну не ждут в Альянсе и евросообществе, что подтверждается реальными делами этих структур, а не словами.

«Это будет, скажем, не натоцентричная Украина. Потому что мы видим, что гарантии они не дают. Мы же гарантии индивидуальные получаем, не многосторонние, а индивидуальные – с Францией, Германией, Британией и так далее. Дальше, честно говоря, надо подумать, но старые лозунги, они в процессе обнуления.

Я думаю, главное, что будет, – смотрите, у нас все выборы были по внешней повестке: «за НАТО, против НАТО», «за ЕС, за Таможенный союз» уже 20-25 лет, газ через Словакию или поедем с «Газпромом» договоримся…
Внутренняя политика строилась на внешней политике: «Мы на Западе или мы туда, мы пророссийские или прозападные». И страну рвало от этого, потому что внутренняя политика была заложником этих векторов. Так вот, новые выборы что могут показать? Что вступление в НАТО – нереалистичная цель, вступление в ЕС – сложный процесс.

По кусочкам нас будут туда тянуть, по частям. А уже вижу сообщение, что в 25-м году нам беспошлинную торговлю с Евросоюзом не будут продлевать», – заключил Карасев.

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