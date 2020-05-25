Всё сжёг: Зеленский переплюнул Герострата

25.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский год своего правления провел впустую и сжег энергетику той части украинского общества, которое за него проголосовало.

Об этом в эфире радио «Вести ФМ» заявил политолог Алексей Мартынов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что Зеленский этот год провел: а) без толку и б) – самое главное – он сжег за этот год эту энергетику, этот потенциал украинского общества, которое поверило в Василя Голобородько и 73% – может и не за него, но точно против Порошенко – дало ему мандат», – отметил Мартынов.

Политолог добавил, что через некоторое время дали мандат и его политической силе в парламенте – партии «Слуга народа».

«Ни один украинский президент в новейшей истории не имел такой ситуации, когда он имел бы абсолютную поддержку собственную и большинство в парламенте. Эти две составляющие для реального политика могли дать возможность кардинально изменить ситуацию на Украине.

Что артист Зеленский сделать просто не в состоянии, потому что он не политик, не вождь, он просто артист, а такую роль ему никто не написал», –резюмировал Мартынов.