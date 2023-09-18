«Всё, точка»: антироссийские санкции разделили мир и положили конец монополярности – Бортник

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После начала СВО мир разделился на несколько частей. Одна из них выступила против России и ввела санкции, другая к этим санкциям не присоединилась. Это говорит о том, что монополярного мира, в котором главную роль играли США, больше нет.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дискуссия относительно места в вагонах глобализации мировой – это финальный фон, на котором происходит развал мира сначала на экономические блоки – мы уже их наблюдаем, это страны, которые присоединились к санкциям, и страны, которые не присоединились к санкциям. Это прототипы двух глобальных экономических блоков с разными торговыми правилами, с разными экономическими правилами. И в будущем – на военно-политические блоки, которые будут созданы на базе этих экономических блоков… Вот, посмотрите, что вам говорит госсекретарь США? Он говорит, что монополярный мир завершился. Все, точка», – заявил Бортник.