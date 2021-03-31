«Всё только начинается» – российский аграрный экспорт впервые превысил импорт

31.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Отечественный АПК, несмотря на прошлогоднюю пандемию, вышел на качественно новый уровень, достигнуты положительные показатели по основным видам продукции, а также увеличен и расширен аграрный экспорт.

Об этом в ходе заседания Совета Федераций заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Достаточность продовольствия на внутреннем рынке – наш безусловный приоритет. Часть показателей доктрины продбезопасности АПК уже достигнуты, в том числе по зерну, мясной продукции, сахару и растительному маслу, рыбе и рыбной продукции. Тем не менее, впереди большая работа по тем позициям, где индикаторы доктрины не исполнены, в том числе это новые показатели, которые попали в доктрину продбезопасности с 2020 года», – рассказал Патрушев.

Он заверил, что все показатели будут постепенно доводиться до требуемых значений, согласно доктрине продбезопасности, для чего введут в оборот неиспользуемые земли.

«Хотел бы отойти от госпрограммы АПК и, в продолжение темы, сказать несколько слов о стратегических планах по наращиванию товарной массы сельхозпродукции. Для этого необходимо усиление нашего базового производственного ресурса, а именно земель сельхоз назначения. Одним из важнейших инструментов является ввод неиспользуемых сельхозземель в оборот. Эта работа проводится и сейчас… Планируется, что за 10 лет работы мы введем 13 млн. гектаров сельхозземель» – подчеркнул Патрушев.

Также министр рассказал о положительных тенденциях, происходящих в российском АПК.

«Современный этап развития АПК позволяет России укреплять позиции на международных рынках. Нам важно не упустить завоеванную сильную позицию. По итогам прошлого года российский аграрный экспорт впервые превысил импорт. На внешние рынки в 2020 году поставлено продукции на 30,7 млрд. долларов.

Рост обеспечен увеличением экспорта зерновых, продукции масложировой отрасли и рыбы, активно развивался экспорт продукции животноводства. Также существенной прибавки удалось добиться по экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью.

При этом в период пандемии не прекращается работа по расширению доступа российской продукции за рубеж. В прошедшем году получено право поставок еще в 24 страны по 38 видам продукции», – добавил Дмитрий Патрушев.