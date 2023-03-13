Всё только начинается – «сейчас ситуация Итало-эфиопской войны перед Второй мировой»

Владимир Гладков .  
13.03.2023 20:43
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Нынешние мировые события – лишь прелюдия накануне крупнейшего столкновения масштаба очередной мировой войны.

Об этом в интервью политологу Виталию Колпашникову заявил его коллега, живущий в ЕС экс-депутат горсовета Одессы Лев Вершинин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешние мировые события – лишь прелюдия накануне крупнейшего столкновения масштаба очередной мировой войны. Об...

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«Закручивается ситуация, в которой, на самом деле, всё только начинается. Считайте, что сейчас идёт что-то вроде Итало-эфиопской, накануне настоящей войны через пару лет. Кто в конфликте Италия, а кто Эфиопия – я затруднюсь ответить. Подготовочка. Балканская война перед Первой мировой, Итало-эфиопская перед Второй – что-то вроде такого. Это только раскачка», – рассуждал он.

«Горькие слова Орбана, что всё дело идёт к тому, что мы будем вынуждены, мы этого не хотим, но если Европа примет решение посылать на Украину войска, тогда мы не сможем сохранить удобные, приятные, достойные отношения с Россией. Очень этого хотим, но…» – предупредил Вершинин.

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