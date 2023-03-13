Всё только начинается – «сейчас ситуация Итало-эфиопской войны перед Второй мировой»
Нынешние мировые события – лишь прелюдия накануне крупнейшего столкновения масштаба очередной мировой войны.
Об этом в интервью политологу Виталию Колпашникову заявил его коллега, живущий в ЕС экс-депутат горсовета Одессы Лев Вершинин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Закручивается ситуация, в которой, на самом деле, всё только начинается. Считайте, что сейчас идёт что-то вроде Итало-эфиопской, накануне настоящей войны через пару лет. Кто в конфликте Италия, а кто Эфиопия – я затруднюсь ответить. Подготовочка. Балканская война перед Первой мировой, Итало-эфиопская перед Второй – что-то вроде такого. Это только раскачка», – рассуждал он.
«Горькие слова Орбана, что всё дело идёт к тому, что мы будем вынуждены, мы этого не хотим, но если Европа примет решение посылать на Украину войска, тогда мы не сможем сохранить удобные, приятные, достойные отношения с Россией. Очень этого хотим, но…» – предупредил Вершинин.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.