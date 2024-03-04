Всё… Украине не продают оружие даже за золото – Бортник

Вадим Москаленко.  
04.03.2024 19:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1791
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Киев не может договориться с западными «партнёрами» о покупке боеприпасов даже за золото, потому что они все готовятся к войне и накапливают запасы.

Об этом в эфире своего блога заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев не может договориться с западными «партнёрами» о покупке боеприпасов даже за золото, потому...

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«Есть ли у нас критическая нехватка боеприпасов, и почему не используют золотовалютные запасы для покупки? А где купить, скажите? Боеприпасы – очень специфическая продукция, на базарах не продаются», – сказал Бортник.

«С деньгами большой проблемы нет, Европа даст, и запасы есть. Но купить их негде, очень сложно договориться, чтобы тебе их продали. Многие страны напряжены в ожидании войн в этих регионах – и накапливают эти ресурсы. А производство до сих пор отстаёт», – подытожил эксперт.

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