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Киев не может договориться с западными «партнёрами» о покупке боеприпасов даже за золото, потому что они все готовятся к войне и накапливают запасы.

Об этом в эфире своего блога заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть ли у нас критическая нехватка боеприпасов, и почему не используют золотовалютные запасы для покупки? А где купить, скажите? Боеприпасы – очень специфическая продукция, на базарах не продаются», – сказал Бортник.

«С деньгами большой проблемы нет, Европа даст, и запасы есть. Но купить их негде, очень сложно договориться, чтобы тебе их продали. Многие страны напряжены в ожидании войн в этих регионах – и накапливают эти ресурсы. А производство до сих пор отстаёт», – подытожил эксперт.