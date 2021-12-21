«Всё, упустили это время». Карасёв о том, почему Путин ничего не будет обсуждать с Украиной

Новости Украины

Украина упустила время, когда был возможен диалог с Россией. Новый мировой порядок теперь будет определяться в треугольнике РФ-Китай-США.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да не решим мы вопросы с ним (с Владимиром Путиным – ред.), тем более, что он не хочет с нами решать вопросы. Всё, упустили это время. Он решает вопросы даже не с НАТО, а с Америкой. Почему? Потому что задача Путина, если с Америкой получится, не по всем, по основополагающим вещам договориться, всё – новый мировой порядок, где НАТО, эти все коллективные органы или органы коллективной безопасности играют вторичную роль, это второй ярус, пожалуйста, вот вам ОДКБ, НАТО, AUKUS этот, ещё какие-нибудь. А главное решается на уровне трёх или четырёх великих держав – Китай, Россия, США – не Европа. Европа тут тоже ведомый США. Байден будет всегда звонить и ставить в известность Джонсона, супер Марио. Меркель ушла и Россия тоже ж понимает, Олаф Шольц – человек ещё старой школы, но эти женщины, которые пришли – министр обороны, министр иностранных дел, они же неопытные, они такое ляпают сейчас. Качество элит понижается», – рассказал Карасёв.

Он напомнил о письме МИД РФ, где озвучены требования по недопущению продвижения военной инфраструктуры НАТО на Восток.

«Они хотят отмотать до 1997 года, когда было принято решение о расширении НАТО на Восток. Но, кстати говоря, военной инфраструктуры не было же до 2014 года – в странах Балтии не было, в Польше не было, на территории Центрально-Восточной Европы были только символические. Это больше политическая была акция, а после 2014 года начали размещать, потому что пошла милитаризация. Поэтому они хотят это всё до 2014 года отмотать, а потом до 1997-го. Учитывая кризис, который сейчас переживает Америка, вообще Запад, хотят воспользоваться моментом», – заявил Карасёв.