«Всё в руках самих украинцев». Пасечник объяснил, когда освободят Киев и Одессу

24.02.2022  14:00 (Мск), Луганск
Сергей Вредников.  
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Украина
Новости Украины

Освобождение регионов Украины от нацистского режима зависит от местных жителей, которые должны изъявить такое желание и обратиться за помощью к ЛДНР и России.

Об этом в ходе пресс-конференции в Луганске заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Допустим, выйдите вы к границам ЛНР. Понятно, что у Украины всё равно останутся какие-то силы. Нет ли опасности, что линия соприкосновения переместится туда? нет ли вероятности, что, войдя в раж, при помощи России, народная милиция будет добивать врага в логове», – спросил журналист.

«Вы намекаете, что мы будем двигаться до Киева? Я не уполномочен отвечать на этот вопрос. Такие решения будет принимать верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин.

Моя задача, как руководителя ЛНР – обеспечить силами подразделений Народной милиции, при помощи военной силы РФ, и дойти до границ нашей республики. Которые определены территориями, на которых 12 мая 2014 года проходил референдум», – сказал Пасечник.

Он подчеркнул, что освобождение остальной территории Украины зависит от решения местных жителей.

«Дальше всё находится в руках самих украинцев. То же Харьков, та же Одесса. Я думаю, пусть они сами принимают решение.

Если они примут решение и обратятся к нам за какой-то помощью – мы будем рассматривать эти предложения, и в случае положительного решения будем оказывать помощь.

Пока что я не знаю, как это будет происходить. Пока чётко и ясно одно – наши подразделения планово движутся и освобождают наши территории», – резюмировал глава ЛНР.

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