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В Молдову с визитом прибыли министры иностранных дел Северо-Балтийского формата (NB8).

Как явствует из официального релиза, визит направлен на поддержку реформ и укрепление устойчивости страны перед гибридными атаками, а также на передачу опыта интеграции в ЕС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Северо-Балтийский формат (Nordic-Baltic 8) входят Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония. В 2024 году «Северо-Балтийскую восьмерку» возглавляет Швеция, которая переняла координацию формата от Латвии в 2023 году.

«Сегодня я имею честь принимать в Кишиневе министров иностранных дел и государственных секретарей стран Северо-Балтийской восьмерки, верных друзей Республики Молдова, которые твердо поддерживают нас на нашем европейском пути», – написал в соцсети министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой.

Перед визитом министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард передала слова поддержки властям Молдовы на пути евроинтеграции:

«Молдова должна иметь возможность сделать выбор свободно и независимо. Мы, как страны Северо-Балтийской восьмерки, можем поделиться своим опытом и знаниями о ЕС, чтобы молдавские граждане сделали выбор на основе фактов, а не страха», — заявила она.

(Непонятно, какой страх имеет в виду шведская дипломатка. Страх как раз нагнетает правящий режим, запрещая оппозиционные партии, закрывая СМИ, изымая тиражи напечатанных листовок из типографии, возбуждая политически мотивированные уголовные дела, оказывая давление на Церковь и угрожая полной расправой над оппозицией после выборов. – прим. ПН).

Факт данного визита в Молдову прокомментировал в своём телеграм-канале экс-советник президента Молдовы, сопредседатель партии «Гражданский конгресс» Марк Ткачук.

«И вот все эти откуда-то свалившиеся саммиты, участившиеся визиты высоких зарубежных гостей – для чего они? Для того, чтобы убедить большинство молдавских граждан в том, что во время выборов и референдумов молдавская власть может использовать административный ресурс, как угодно? Вряд ли. В этом никого убеждать не нужно. Все давным-давно в курсе! Ну, что во имя победы европейских ценностей не грех и на ценности эти положить с прибором. Мол, великая европейская цель оправдывает все эти центрально-африканские способы достижения цели», – отметил Ткачук.

По мнению аналитика, единственное предназначение указанных мероприятий – помочь Майе Санду удержаться у власти.

«Весь этот всплеск вип-туризма в Молдову на самом деле посвящён довольно непростой задаче: сохранению рабочего места для одной одинокой женщины. Всё!», – заключает Марк Ткачук.