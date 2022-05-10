«Всё возьмём у России» – Лукашенко устал изобретать собственные ракеты

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Новости Украины

Белоруссия привлечет Россию к доработке и доведению до ума китайско-белорусских ракетных установок «Полонез».

Об этом сегодня на совещании по гособоронзаказу заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с Россией договорились – Путин, Рогозин, Лукашенко – чтобы они посмотрели на наши разработки. Мы ведь создаем новую, очень эффективную ракету образца «Искандера». Полная была поддержка. Президент поставил задачу Рогозину оказать ее немедленно, чтобы мы не изобретали велосипед и могли задействовать опыт ракетчиков РФ», – сказал Лукашенко.

Белоруссия создавала РСЗО «Полонез», дальность которого достигает 300 км, совместно с Китаем к 2020 году. На тот момент, как утверждал российский военный эксперт Александр Фадеев, Белоруссия сворачивала военно-стратегическое сотрудничество с Россией. Тогда же она модернизировала ЗРК «Бук-МБ».

Сегодня Лукашенко заявил о намерении оставить в Белоруссии российские С-400.

«Он из Минска будет видеть до Берлина. Это оружие, которое предназначено для крупных армий, территорий. Допустим, как российская. А нам видеть, что там, в Берлине, может быть, и не надо. Да и С-300, которыми мы вооружены, достаточно хорошее современное оружие. Практически как С-400. Но С-400 хорошая техника. Мы ее видели и в этой операции. Очень хорошая. Мы договорились с министром обороны, что он просто завтра подготовит несколько групп ребят, которые будут владеть этой техникой», – сказал Лукашенко.