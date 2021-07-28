28.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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«Всё впереди»: увольнение Хомчака далеко не самая громкая отставка – эксперт

Новости УкраиныУвольнение главкома ВСУ Руслана Хомчака с последующим переводом на должность первого замсекретаря СНБО можно...

Увольнение главкома ВСУ Руслана Хомчака с последующим переводом на должность первого замсекретаря СНБО можно рассматривать чуть ли не как повышение, учитывая достигнутый при президенте Зеленском размах полномочий и влияния этого когда-то совещательного органа.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по предыдущим кадровым решениям в сфере сектора безопасности, это не последнее резонансное увольнение – будут ещё, причём, довольно громкие.

Что касается главкома ВСУ Хомчака и минобороны Тарана – то, что они не сошлись характерами, в Киеве факт общеизвестный. Эта внутривидовая борьба очень сильно напрягала Зеленского, и как говорят люди осведомлённые, он уже ставил им на вид, что при продолжении, если не будут сделаны выводы и не будут нормализованы отношения, уволят обоих.

На прошлой неделе уволили трёх замминистра обороны – который отвечал за оборонзаказ, модернизацию ВС, другой за материальное снабжение, в том числе питание, и третий был связан с информполитикой Минобороны.  Очевидно, что по всем трём направлениям были вполне очевидны и логичны решения», – сказал эксперт.



Возвращаясь к Хомчаку, он отметил, что его увольнение – это «пас по горизонтали».

«Хомчака не выбросили из обоймы. Есть увольнение почётное, и есть – когда отлучают от команды. Вот, министр здравоохранения Степанов, который решил играть в политику, был выброшен из команды.

Хомчака же перевели первым замом секретаря СНБО. А учитывая, что СНБО у Зеленского превратился в такой меч-кладенец, разящий врага, значение этого органа значительно возросло. Пожалуй, впервые с середины нулевых. Когда при Порошенко СНБО превратилось в альтернативное правительство», – объяснил Золотарёв.

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