«Всё впереди»: увольнение Хомчака далеко не самая громкая отставка – эксперт

28.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Увольнение главкома ВСУ Руслана Хомчака с последующим переводом на должность первого замсекретаря СНБО можно рассматривать чуть ли не как повышение, учитывая достигнутый при президенте Зеленском размах полномочий и влияния этого когда-то совещательного органа.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по предыдущим кадровым решениям в сфере сектора безопасности, это не последнее резонансное увольнение – будут ещё, причём, довольно громкие. Что касается главкома ВСУ Хомчака и минобороны Тарана – то, что они не сошлись характерами, в Киеве факт общеизвестный. Эта внутривидовая борьба очень сильно напрягала Зеленского, и как говорят люди осведомлённые, он уже ставил им на вид, что при продолжении, если не будут сделаны выводы и не будут нормализованы отношения, уволят обоих. На прошлой неделе уволили трёх замминистра обороны – который отвечал за оборонзаказ, модернизацию ВС, другой за материальное снабжение, в том числе питание, и третий был связан с информполитикой Минобороны. Очевидно, что по всем трём направлениям были вполне очевидны и логичны решения», – сказал эксперт.

Возвращаясь к Хомчаку, он отметил, что его увольнение – это «пас по горизонтали».

«Хомчака не выбросили из обоймы. Есть увольнение почётное, и есть – когда отлучают от команды. Вот, министр здравоохранения Степанов, который решил играть в политику, был выброшен из команды. Хомчака же перевели первым замом секретаря СНБО. А учитывая, что СНБО у Зеленского превратился в такой меч-кладенец, разящий врага, значение этого органа значительно возросло. Пожалуй, впервые с середины нулевых. Когда при Порошенко СНБО превратилось в альтернативное правительство», – объяснил Золотарёв.