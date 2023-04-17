«Всё впереди» – военкор о тактике «активной обороны» ВС РФ

Владимир Гладков .  
17.04.2023 18:29
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Занявшие оборону российские войска устраивают штурмы опорных пунктов ВСУ только в том случае, если видят слабину.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Дмитрий Кулько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Занявшие оборону российские войска устраивают штурмы опорных пунктов ВСУ только в том случае, если...

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В студии поинтересовались, какая сейчас стоит задача перед российскими войсками, в частности на участке фронта в районе Кременной (ЛНР).

«Задача, в первую очередь, – это оборона. Слово «наступление» здесь не говорят, используют «активная борона», а некоторые подразделения вообще в глухой обороне.

Иногда, если видят удобную возможность, чтобы взять опорный пункт противника, видят, что он там расслабился, или знают, как удачно подвести танки – тогда и занимают эти места», – сказал Кулько.

Военкор подчеркнул, что от крупного наступления и возвращения своих территорий Россия не отказывается, но пока что наступление не планируется.

«На сегодняшний день ситуация такая. Но мы видим, как всё меняется, дивизии и армии перебрасываются. По крайней мере, от того, чтобы возвращать Лиман, никто не отказывался, так что – всё впереди. Но на сегодняшний день таких планов нет», – подытожил он.

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