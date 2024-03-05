Всё выглядит не оптимистично: пора уже что-то противопоставить противнику на Чёрном море – офицер ФСО

Задача противника – методично выбивать корабли, чтобы снизить саму возможность контролировать Черное море. Самое время предъявить какие-то новые системы, которые с высокой степенью гарантии помогают защищать инфраструктуру и сами военные корабли.

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал подполковник запаса ФСО, эксперт по безопасности Василий Кашканов.

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«Снизить саму возможность вообще контролировать Чёрное море. Ведь только авиацией или какими-то наземными средствами контроля это не получится. Здесь должны быть боевые корабли, плавсредства, имеющие конкретную направленность, с возможностью нести ракетное вооружение. Здесь не просто достигается информационная победа, чисто технически количество боевых кораблей уменьшается. И мы с вами прекрасно понимаем, от этого флот сильнее не становится. Хотелось бы видеть какие-то новые системы, которые с высокой степенью гарантии помогают защищать инфраструктуру и сами военные корабли. Пока мне о таких методиках и средствах неизвестно, а очень бы хотелось о них уже услышать и увидеть, очень. Уязвимость, к сожалению, присутствует. Есть определённая тревога, потому что выбранная Западом тактика, их технические возможности оказались выше. В любом действии нужно изучать не противника, а изучать себя. Надо все о противнике знать, но в процессе боя нужно понимать, что можно ему противопоставить. Поэтому очень хотелось бы увидеть действия, какие-то средства, которые позволили бы нивелировать угрозу применения водных беспилотников против наших кораблей, против наших инфраструктурных объектов, против России», – подчеркнул он.

Лишение Украины выхода к Черному морю является одной из задач по повышению безопасности судоходства.

«Я, как Задорнов, говорил, говорю, и буду говорить – пока мы не будем контролировать Николаевскую и Одесскую области – у нас высокая опасность будет присутствовать постоянно. Поэтому нам необходимо перекрыть возможность нашему противнику использовать это побережье. Украина сдала все секреты, тактические, стратегические, которыми она обладала за время своего существования и взаимодействия с Россией. Тут у меня нет сомнений. И побережье Одесской и Николаевской областей должны контролироваться Российской Федерацией. Как это будет контролироваться, я сейчас не хочу предполагать», – пояснил Кашканов.

В начале СВО главной опасностью для военных судов являлись морские маневренные катера. О морских дронах тогда речь не шла вовсе.

«Москитный флот», как идея, разрабатывался ещё до начала СВО. Но тогда речь не шла о беспилотниках, тогда речь шла о морских катерах. И суда, которыми располагал и располагает Черноморский флот, были в состоянии им противостоять, имели колоссальное преимущество против подобных объектов, и их уничтожение не представляло труда. А вот с беспилотниками уже сложнее. Во-первых, их количество значительно больше, во-вторых, есть ещё такое понятие, как человеческий фактор. То есть судном управляет человек, который будет просто за свою жизнь бороться, будет уклонять судно, менять курс, менять тактику или вообще спасаться бегством, если почувствует угрозу уничтожения. В случае с беспилотником оператор заходит удалённо, либо отсутствует. И в данном случае действуют алгоритмы, которые направлены только на уничтожение. И в данном случае это такая напористость участника уличной драки, в конкретном случае – бандита, который знает, что он идёт на жертву, которую нужно уничтожить. И здесь нет ни сожаления, ни попыток сохранить себя. И вот эта тактика пока демонстрирует свою высокую эффективность. И против неё надо что-то предъявлять, создавать системы. Понятно, что их нужно было создавать ещё после Азербайджана, после применения беспилотных летательных аппаратов. Это возымело такое действие, что потом перекочевало на Украину. В данном случае, мне тяжело судить, ожидали мы, что беспилотники будут применяться в таком широком спектре, особенно морские, и вообще, что это такое? Поэтому, да, всё выглядит не оптимистично, и надо очень внимательно следить за морем», – указал эксперт.

Работа по БЭКам из огнестрельного оружия выглядит не очень эффективно. Нужны средства активной защиты, которые просто не дадут морским дронам подойти к судну.

«Это должна быть какая-то автоматизированная система, оснащённая хорошей радиолокацией, с очень мобильным лёгким, но мощным вооружением. Здесь я, конечно, не специалист – это должны учёные оценивать. Но система нужна комбинированная, чтобы обнаружить беспилотник в воде, электронный мозг позволил навести оружие, и не на ту точку, где он был секунду назад, а определить характер движения и рассчитать, где он появится через секунду или две. И дальше наносить упреждающий удар. При этом подобная система должна быть дешевой, потому что, если бить по мухам из ракет, никакой бюджет это не выдержит. То есть – это должны быть какие-то дешёвые, но мощные средства поражения. Возможно, они уже сейчас есть. Но надо разрабатывать дальше. Сейчас очень хорошая возможность повысить свой военный потенциал, а учёным – проявить себя на благо нашей страны. Нам надо обеспечить безопасность Чёрного моря. Нам нужно создать там буферную зону. Потому что, если мы говорим о контроле Одесской и Николаевской областей, то дальше там Болгария и Румыния. Это страны-члены НАТО, и угроза будет продолжаться. Другое дело, если мы будем им противостоять. Планов нашего командования я не знаю, но надеемся, что это задача, которая реализуется», – заключил Кашканов.