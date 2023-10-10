«Всё заберёт Израиль»: снаряды у ВСУ закончатся через месяц – экперт

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Отвлечение ресурсов Запада на арабо-израильский конфликт отразиться на ходе СВО не ранее, чем через месяц.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил политолог и автор telegram-канала «Живов Z» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, на Украине осталось огромное количество советских военных объектов, заглублённых и сильно защищённых, где в основном складируют боеприпасы.

«А ещё очень много шахт, где тоже складируют БК и там же обычно прячут HIMARS. Почему охота за HIMARS, например, представляет довольно большую сложность в восточных территориях бывшей Украины – да потому что там огромное количество шахт! HIMARS выезжает, отстреливается, и тут же прячется в шахту. Сейчас появились у нас планирующие ФАБы, которые позволяют с безопасной дистанции нашим летчикам уничтожать склады с вооружением на глубине до 60 м. Самолёт не залетает в зону действия вражеского ПВО, отправляет планирующий ФАБ, который потихонечку идёт к цели, а самолёт уходит с безопасной дистанции обратно на аэродром», – подчеркнул он.

Однако даже при таком подходе истощения боеприпасов не избежать.

«На фоне снижения запасов оружия и начала проблем с финансированием солдат ВСУ, нам потребуется около месяца, чтобы изменить паритет сил в свою пользу. Чтобы их артиллерия стала испытывать дефицит всех типов боеприпасов, и, как следствие, не смогла вести с нами равную артиллерийскую дуэль, именно в этот момент произойдёт ключевой перелом на фронте. Потому что сейчас основой успехов Украины является именно то, что количество боеприпасов достаточно, чтобы вести против российской артиллерии эффективную контрбатарейную борьбу», – уверен Живов.

Кроме США, военную помощь Украине по факту оказывать некому, поскольку возможности Западной Европы уже подошли к черте.

«У них гораздо более скромные возможности, чем у США. Допустим, Великобритания выгребла все свои запасы ракет Storm Shadow и разного рода ПЗРК и ПТУР ещё в том году. У них промышленность сейчас не позволяет быстро пополнять эти запасы даже для своих резервов, а тем более – отправлять на Украину. Например, в конце восьмидесятых годов Британия разработала очень хороший БМП, аналог нашего БТР-90, и сейчас она его не может производить, компетенций нет», – пояснил эксперт.

Помогать что-либо ремонтировать и пополнять могут Германия и Польша, но основные резервы находятся в Чехии.

«Основным поставщиком советских боеприпасов для артиллерийских систем на Украине является Чехия. К сожалению для нас, и как пример, наверное, все советские предприятия там законсервировали. Никто не украл, не переоформил на себя, не построил там жилой комплекс – все советские предприятия были законсервированы и расконсервированы в 2022 году, в масле просто. Открыли двери и начали производить советские боеприпасы. Чехия сейчас наша основная проблема. Но, в любом случае, если мы хотим добиваться там серьёзных результатов, надо бить по логистике, разрушать коридоры, по которым доставляется вооружение, бить по мостам, тоннелям, железным дорогам, чтобы ничто не могло просто приехать в зону СВО с той стороны»,- указал Живов.

Он считает, что давно пора создавать контругрозы на территории противника, потому что просто победить Украину и добиться окончательного установления мира на бывшем постсоветском пространстве не получится, будут постоянно возникать очаги напряжения.

«Сейчас такой рождается в Закавказье, в Средней Азии есть уже ростки этносепаратизма, который может грозить появлением второй Украины и так далее. Необходимо, чтобы на территории противника велись гражданские и полноценные военные конфликты, которые не позволят ему заниматься вопросами российско-украинских отношений. То, что происходит в Палестине, как бы это ни смотрелось жестоко с обеих сторон, нам на руку. Мы можем, как большие гуманисты, а русский народ большой гуманист, сочувствовать той стороне, которая нам более симпатична – Израилю или Палестине. Но должны чётко понимать, что в наши национальные интересы входит создание точек напряжения, которые будут отвлекать Соединённые штаты Америки от российско-украинского конфликта. Сейчас один такой очаг напряжения появился, если он появится где-нибудь в Северной или Центральной Америке, это будет вообще замечательно», – заключил эксперт.