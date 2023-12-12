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Вашингтону не удастся вновь обмануть Москву и навязать ей фиктивные переговоры по урегулированию на Украине, чтобы тем временем вооружить бандеровцев ещё сильнее.

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, придётся играть до конца, когда Украина капитулирует. И не будет никаких приговоров, никакой заморозки. Из общения с россиянами я знаю, что отношение в России не смягчилось, а ужесточилось. Сейчас после 20 месяцев СВО они осознают необходимость того, чтобы покончить с Украиной», – уверен аналитик.

Джонсон подчеркнул, что иначе НАТО продолжит ползти на восток и угрожать России.

«Если посмотреть на это с их точки зрения, с самого начала одной из причин было предотвращение расширения НАТО на восток. А что сделали США и остальные страны НАТО? Они приняли ещё две страны. Таким образом, продолжают посылать сигналы о том, что собираются напасть на Россию. А если бы дело обстояло иначе? Если бы США сидели в пределах собственных границ, и наблюдали, как Россия развивает отношения с Канадой и Мексикой, поощряя их вступить в союзы и заключать пакты о проведении ежегодных учений на границах США. Не думаешь, что мы были бы немного обеспокоены? Так почему, чёрт возьми, мы думаем, что можем так поступить с Россией?» – подытожил американский аналитик.