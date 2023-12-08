Всё закончится полной деиндустриализацией Украины – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
08.12.2023 19:40
  (Мск) , Киев
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Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Большая часть промышленных предприятий Украины либо остановлена, либо работает себе в убыток.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады, бывший гендиректор Авдеевского коксохима Муса Магомедов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Большая часть промышленных предприятий Украины либо остановлена, либо работает себе в убыток. Об этом...

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«Нельзя ждать, пока закончится война, для того, чтобы восстанавливаться. Мы с 2014 по 2019 год в условиях обстрелов постоянно останавливались, запускались. То есть, если бы мы там в 2014-м остановились, то до 2022 года Авдеевский коксохимзавод не выпускал бы кокс только потому, что мы ждали, пока закончатся боевые действия. Энергетика – то же самое, мы не имеем права ждать, пока закончится война, чтобы начинать восстанавливать, потому что мы тогда останемся без света, без тепла.

Нам, государству, нужно думать о том, как поддерживать промышленность, независимо от формы собственности, потому что в любом случае это наши люди, это наши налоги, это наша кровь экономики. Я думаю, международники тоже должны понимать, что помогать нужно промышленности вне зависимости от формы собственности», – переживал он.

«Уже 19 процентов предприятий страны остановлены полностью, они не работают, 51 процент предприятий страны сейчас работают себе в убыток, они просто еле выживают. Это официальная статистика, и если не будет возможности поддерживать, это может закончиться полной деиндустриализацией нашей страны, это то, что хотят наши враги. Наш враг Россия хочет, чтобы мы перестали существовать как промышленное государство», – пожаловался Магомедов.

На уточняющий вопрос о том, какова судьба оставшихся 30% предприятий, депутат сказал, что они «хотя бы работают и платят налоги».

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