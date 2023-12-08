Всё закончится полной деиндустриализацией Украины – депутат Рады

Большая часть промышленных предприятий Украины либо остановлена, либо работает себе в убыток.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады, бывший гендиректор Авдеевского коксохима Муса Магомедов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Нельзя ждать, пока закончится война, для того, чтобы восстанавливаться. Мы с 2014 по 2019 год в условиях обстрелов постоянно останавливались, запускались. То есть, если бы мы там в 2014-м остановились, то до 2022 года Авдеевский коксохимзавод не выпускал бы кокс только потому, что мы ждали, пока закончатся боевые действия. Энергетика – то же самое, мы не имеем права ждать, пока закончится война, чтобы начинать восстанавливать, потому что мы тогда останемся без света, без тепла.

Нам, государству, нужно думать о том, как поддерживать промышленность, независимо от формы собственности, потому что в любом случае это наши люди, это наши налоги, это наша кровь экономики. Я думаю, международники тоже должны понимать, что помогать нужно промышленности вне зависимости от формы собственности», – переживал он.