«Всё, Запад больше не даст нам помощи» – Карасёв
Украина уже не сможет выполнить условия западной помощи и набрать в армию мотивированных солдат.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Запад в следующий раз не даст помощь, если не решим вопрос с мобилизацией. С чего всё началось – полгода назад приехал Линдси Грэм, сказал: «Проводите мобилизацию, даже 18-летних, тогда получите помощь».
Вещь непопулярная, тянули-тянули, блокировали закон о мобилизации. Но как только приняли – сразу дали помощь. Потому что аргументы у Майка Джонсона и Трампа уже не было», – сказал Карасев.
«Но хорошо, мы получим помощь, она уже идёт. А мобилизованные – где? Хорошо, силовым путём мы можем ещё набрать, но это же не мотивированные люди. Это вносит в общество раздрай: «Почему я, а не ты…», – добавил политолог.
Спасибо!
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