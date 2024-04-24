«Всё, Запад больше не даст нам помощи» – Карасёв

Вадим Москаленко.  
24.04.2024 20:46
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Украина уже не сможет выполнить условия западной помощи и набрать в армию мотивированных солдат.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина уже не сможет выполнить условия западной помощи и набрать в армию мотивированных солдат....

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«Запад в следующий раз не даст помощь, если не решим вопрос с мобилизацией. С чего всё началось – полгода назад приехал Линдси Грэм, сказал: «Проводите мобилизацию, даже 18-летних, тогда получите помощь».

Вещь непопулярная, тянули-тянули, блокировали закон о мобилизации. Но как только приняли – сразу дали помощь. Потому что аргументы у Майка Джонсона и Трампа уже не было», – сказал Карасев.

«Но хорошо, мы получим помощь, она уже идёт. А мобилизованные – где? Хорошо, силовым путём мы можем ещё набрать, но это же не мотивированные люди. Это вносит в общество раздрай: «Почему я, а не ты…», – добавил политолог.

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