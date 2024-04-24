«Всё, Запад больше не даст нам помощи» – Карасёв

Украина уже не сможет выполнить условия западной помощи и набрать в армию мотивированных солдат.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Запад в следующий раз не даст помощь, если не решим вопрос с мобилизацией. С чего всё началось – полгода назад приехал Линдси Грэм, сказал: «Проводите мобилизацию, даже 18-летних, тогда получите помощь».

Вещь непопулярная, тянули-тянули, блокировали закон о мобилизации. Но как только приняли – сразу дали помощь. Потому что аргументы у Майка Джонсона и Трампа уже не было», – сказал Карасев.