«Всё засеют»: купить коноплю станет дешевле, чем пшеницу – эксперт украинского аграрного рынка

Анатолий Лапин .  
09.08.2023 20:43
  (Мск) , Киев
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Дзен, Зерно, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Если идея с выращиванием конопли на Украине дойдет до реализации, то ей будут засевать все плодородные площади. Это приведет к тому, что купить наркотик в стране будет дешевле, чем пшеницу.

Об этом на канале украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил председатель Всеукраинского объединения собственников земли Роман Головин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если идея с выращиванием конопли на Украине дойдет до реализации, то ей будут засевать...

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«Если мы всю Украину засадим каннабисом, мы тогда за пшеницу начнем платить цену как за наркотики сейчас. То есть, чего слишком, то не здраво. Плюс – все, кто проводит такие законопроекты, они создают такие условия, что выращивать, например, могут только единицы. Даже если выращивать может каждый, то купить может только один.

А когда один покупает, он контролирует цену, и выращивание конопли превратится в такое же выращивание, например, как пшеницы или кукурузы – не более и не менее. Вопрос в том, кто стоит на кассе, и как это все уже будут оплачивать, кто будет закупать, и как это все будет дальше», – заключил Головин.

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