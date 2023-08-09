«Всё засеют»: купить коноплю станет дешевле, чем пшеницу – эксперт украинского аграрного рынка

Если идея с выращиванием конопли на Украине дойдет до реализации, то ей будут засевать все плодородные площади. Это приведет к тому, что купить наркотик в стране будет дешевле, чем пшеницу.

Об этом на канале украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил председатель Всеукраинского объединения собственников земли Роман Головин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы всю Украину засадим каннабисом, мы тогда за пшеницу начнем платить цену как за наркотики сейчас. То есть, чего слишком, то не здраво. Плюс – все, кто проводит такие законопроекты, они создают такие условия, что выращивать, например, могут только единицы. Даже если выращивать может каждый, то купить может только один. А когда один покупает, он контролирует цену, и выращивание конопли превратится в такое же выращивание, например, как пшеницы или кукурузы – не более и не менее. Вопрос в том, кто стоит на кассе, и как это все уже будут оплачивать, кто будет закупать, и как это все будет дальше», – заключил Головин.