Всё засохло: власти Севастополя простили подрядчику парка Победы чужие миллионы

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В Севастополе на набережной Парка Победы, реконструированной за 106 миллионов рублей от правительства Москвы, засохли зеленые насаждения.

Это далеко не первый случай, когда после открытия и приема в эксплуатацию общественных пространств, от зеленого декора не остается и следа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Реконструкцию Парка Победы проводили больше трех лет, меняя подрядчиков и сдвигая сроки. Объект сдали в прошлом году, а прилегающую набережную доделывали уже зимой. На сам парк ушло чуть более 1 миллиарда рублей и еще 106 миллионов на саму набережную.

«На госзакупках есть информация о количестве растений, высаженных дополнительно при капремонте сквера на набережной Парка Победы, и о деталях устройства там системы полива, – сообщил «ПолитНавигатору» депутат Заксобрания Севастополя Антон Пархоменко. – В ведомости поливочного оборудования указано, что уложено 3 тысяч погонных метров капельной трубки, установлено 52 системы прикорневого полива, датчики дождя и прочее. Смета работ по наружным сетям (водоснабжение, канализация, полив, электричество) составляет 13 миллионов рублей, озеленение – 5 миллионов».

По словам депутата, вблизи моря на скальном грунте крайне сложно выращивать растения. Поэтому, когда поднимался вопрос реконструкции Парка Победы, этому вопросу (содержания зеленых насаждений) необходимо было сразу присвоить высший приоритет. Парк – это деревья, кустарники, газоны. Но, к сожалению, в проект реконструкции парка укладываются лишь плитка, скамейки, фонтаны, а деревья должны вырасти самостоятельно. Около половины расходов на Парк Победы пришлось на строительство циклопических фонтанов.

«К сожалению, организации полива растений в парках Севастополя уделяется крайне мало внимания, – подчеркнул Пархоменко. – В городе очень мало удачных примеров работающей системы полива. К примеру, в Динопарке (строился с нуля) в смету было заложено около 5 миллионов рублей на организацию системы полива. В результате она поработала совсем немного и перестала. Деревья сохли, летом 2021 года после многочисленных жалоб жителей, организации «Севпарки» и моего письменного обращения в ДГХ прислали поливальную машину. Мое предложение к ДГХ провести претензионную работу с подрядчиком по вопросу неработающей системы полива не нашло ответа. И так в большинстве парков города: деньги закладываются, расходуются, акты подписываются, полив не работает. Исключение – сквер у МВД на Паршина, там полив образцово-показательный: попробуй обмануть заказчика! Город, получается, можно обманывать безбоязненно».

По условиям контракта, гарантийный срок выполненных по контракту работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев. У города есть возможность привлечь подрядчика к устранению выявленных замечаний, было бы желание. Благоустройством набережной в Парке Победы занималось севастопольское OOO «Тектум».