«Всё зависит от «Рамштайна» – в Киеве обещают наступление ВСУ

Вадим Москаленко.  
15.01.2023 15:41
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина


Контрнаступление ВСУ может начаться этой весной, если Запад достаточно накачает Украину новыми вооружениями и техникой.

Об этом в интервью супруге телешарлатана Дмитрия Гордона пропагандистке Алесе Бацман заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Контрнаступление ВСУ может начаться этой весной, если Запад достаточно накачает Украину новыми вооружениями и...

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Арестовичу напомнили слова начальника ГУР Кирилла Буданова, который сказал, что весной планируется большое контрнаступление ВСУ.

«Выдохнутся их 150-200 [тысяч мобилизованных], при условии, что они их в принципе задействуют полностью, а не поделят пополам на фронт и на оборону, например. И за это время мы накопимся по западным поставкам и будем готовы к контрнаступлению», – сказал советник Зе-офиса.

Он подчеркнул, что ВСУ сейчас не готовы к контрнаступлению только по одной причине – нехватка западного вооружения и техники.

«Когда придёт – мы готовы в любой день. Есть нюанс, что этот «Рамштайн» 20 января, он очень многое покажет. Характер и, главное, качество вооружений, которые поставляются. Потому что то, что дали американцы в этом беспрецедентном рождественском пакете на 3 миллиарда, это же контрнаступательный пакет. Посмотрим, что даст «Рамштайн». Всякий «Рамштайн» всегда приносил нам качественный скачок в обеспечении наших вооружённых сил», – объяснил Арестович.

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