«Всё зависит от «Рамштайна» – в Киеве обещают наступление ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Контрнаступление ВСУ может начаться этой весной, если Запад достаточно накачает Украину новыми вооружениями и техникой.

Об этом в интервью супруге телешарлатана Дмитрия Гордона пропагандистке Алесе Бацман заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Арестовичу напомнили слова начальника ГУР Кирилла Буданова, который сказал, что весной планируется большое контрнаступление ВСУ.

«Выдохнутся их 150-200 [тысяч мобилизованных], при условии, что они их в принципе задействуют полностью, а не поделят пополам на фронт и на оборону, например. И за это время мы накопимся по западным поставкам и будем готовы к контрнаступлению», – сказал советник Зе-офиса.

Он подчеркнул, что ВСУ сейчас не готовы к контрнаступлению только по одной причине – нехватка западного вооружения и техники.

«Когда придёт – мы готовы в любой день. Есть нюанс, что этот «Рамштайн» 20 января, он очень многое покажет. Характер и, главное, качество вооружений, которые поставляются. Потому что то, что дали американцы в этом беспрецедентном рождественском пакете на 3 миллиарда, это же контрнаступательный пакет. Посмотрим, что даст «Рамштайн». Всякий «Рамштайн» всегда приносил нам качественный скачок в обеспечении наших вооружённых сил», – объяснил Арестович.