Всё зависит от тактики: «Бело-голубым» нагадали относительный успех или провал в Верховной Раде

04.06.2019, Киев, Игорь Петров

Возобновление переговоров между «Оппозиционной платформой» и «Оппозиционным блоком» об объединении может привести к созданию главной оппозиционной силы в украинском парламенте после выборов.

Такую уверенность в эфире онлайн-студии «CapitalTV» выразил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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С другой стороны, продолжение раскола ударит по всей оппозиции от Юго-Востока.

«Сам по себе переговорный процесс, который начался, отчасти вызван пониманием, что если дальше на этом поле будет продолжаться раскол, как это было на президентской кампании, это сыграет в минус для всех. Потому что, если создаются еще новые проекты, то нужно объединяться.

Кстати, если мы говорим о контексте досрочных выборов, по социологии после «Слуги народа» идет «Оппозиционная платформа – за жизнь» Бойко и Медведчука. И если мы себе представим, все таки, здесь объединение закончится…

По большому счету, ну, так скажем, идеологических-то больших расхождений тут нет – нужно налаживать отношения с Россией, нужно решать конфликт на востоке, нужно вести переговоры, нужно дальше по мере восстанавливать социальное государство внутри Украины. Есть личностное расхождение», – считает Якубин.

По мнению политолога, новая партия может получить до 15% мест в парламенте.

«Если объединение произойдет, я думаю что от 10 до 15 (процентов) у них есть возможность (получить на выборах)», – рассуждает он.

«С одной стороны есть пропорциональная часть, и она достаточно «позитивна», с другой стороны – часть округами, она также может принести дополнительные голоса. То есть, по факту это может быть одна из крупнейших фракции парламенте.

Более того, если представить такие комбинации, что «Слуга народа» набирает значительное количество голосов и вместе с кем-то еще создает коалицию, то я не исключаю, что это может быть даже главная оппозиционная партия парламента.

Грубо говоря, по европейскому правилу та партия, которая заняла второе место по количеству голосов, она и становится главной оппозиционной партией», – считает Алексей Якубин.