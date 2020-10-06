06.10.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Медицина, Общество, Политика, Россия, Украина
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Всё зависит от вменяемости Киева – Путин пообещал украинцам вакцину от коронавируса


Москва может начать поставки на Украину российских вакцин от коронавируса, однако всё зависит от договороспособности официального Киева.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи в Ново-Огарёво с главой политсовета украинской партии «ОПЗЖ» Виктором Медведчуком, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Медведчук, «несмотря на кризисные отношения» между Москвой и Киевом, попросил российского президента рассмотреть данный вопрос, так как «украинские граждане требуют защиты, и вакцинация – это самое надежное и, по всей видимости, стабильное средство защиты».

«Такая возможность существует. Во все регионы РФ эта вакцина уже поступила, во все субъекты Российской Федерации. К сожалению, это еще не такое массовое производство, которое нам нужно, нам нужны миллионы доз вакцины.

Как вы знаете, мы сейчас активно работаем с нашими коллегами и друзьями в Белоруссии по этому направлению. С Александром Григорьевичем [Лукашенко] недавно обсуждали этот вопрос. Там проходит работа тоже в штатном режиме», – заявил Путин.

«Что касается той вакцины, о которой вы сказали, – да, конечно. Еще раз повторю: почему нет? Если мы с Белоруссией начали эту работу, то можем так же работать и с Украиной. Поэтому мы к этой работе готовы. Но нужно на официальном уровне договориться соответствующим органам власти», – подчеркнул президент РФ.


Также Медведчук рассказал, что, отдыхая в августе в Крыму, проверил вакцину на себе, своей супруге и сыне. Вакцинацию все перенесли легко, без осложнений.

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