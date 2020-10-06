Всё зависит от вменяемости Киева – Путин пообещал украинцам вакцину от коронавируса

06.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Москва может начать поставки на Украину российских вакцин от коронавируса, однако всё зависит от договороспособности официального Киева.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи в Ново-Огарёво с главой политсовета украинской партии «ОПЗЖ» Виктором Медведчуком, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Медведчук, «несмотря на кризисные отношения» между Москвой и Киевом, попросил российского президента рассмотреть данный вопрос, так как «украинские граждане требуют защиты, и вакцинация – это самое надежное и, по всей видимости, стабильное средство защиты».

«Такая возможность существует. Во все регионы РФ эта вакцина уже поступила, во все субъекты Российской Федерации. К сожалению, это еще не такое массовое производство, которое нам нужно, нам нужны миллионы доз вакцины.

Как вы знаете, мы сейчас активно работаем с нашими коллегами и друзьями в Белоруссии по этому направлению. С Александром Григорьевичем [Лукашенко] недавно обсуждали этот вопрос. Там проходит работа тоже в штатном режиме», – заявил Путин.

«Что касается той вакцины, о которой вы сказали, – да, конечно. Еще раз повторю: почему нет? Если мы с Белоруссией начали эту работу, то можем так же работать и с Украиной. Поэтому мы к этой работе готовы. Но нужно на официальном уровне договориться соответствующим органам власти», – подчеркнул президент РФ.

Также Медведчук рассказал, что, отдыхая в августе в Крыму, проверил вакцину на себе, своей супруге и сыне. Вакцинацию все перенесли легко, без осложнений.