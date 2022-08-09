«Всё… Зеленский смирился с потерей Донбасса» – украинский политолог

09.08.2022  20:21 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не чувствует себя ответственным за потерю Донбасса, чего не скажешь о других освобождённых от киевского режима территориях.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политолог Василь Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский не чувствует себя ответственным за потерю Донбасса, чего не скажешь...

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«Когда он (президент Украины Владимир Зеленский – ред.) говорит о потерях, он не заканчивает это фразой, что мы должны освободить, мы должны напасть, мы должны контрнаступать, мы должны вернуться к 24 февраля. Этой фразы давно нету. И сейчас он не заканчивает. Он переходит потом к проведению референдума, говорит о том, что если референдум будет проведен, то тогда он выйдет из переговоров с Россией, и весь «свободный» мир выйдет из переговоров.

Это очень примечательная фраза, потому что Зеленский смирился с тем, что Донбасс будет потерян. А вот с тем, что Херсон, Запорожье или Харьков -будет проведен референдум, и, не дай Бог, эти территории и люди уйдут, это уже он воспринимает, как при нем это случилось, это он виноват. Я так вижу, и так это слышится для части людей в Украине», – заявил Вакаров.

Накануне в лице президента Зеленского Киев предупредил, что в случае проведения референдумов на освобождённых от ВСУ территориях, Украина окончательно выйдет из переговорного процесса с Россией.

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