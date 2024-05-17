Всё же это не буферная зона: Замысел российской армии под Харьковом

Российская армия на харьковском направлении не создаёт буферную зону, а организует сплошной фронт для дальнейшего продвижения вперёд, как в Донбассе.

Об этом в эфире своего видеоблога военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сейчас происходит на Харьковском направлении, – это не создание буферной зоны, это создание нормального полноценного фронта. Сейчас заходят наши передовые отряды, и они обустраивают линию фронта, такую же, как под Донецком, как на Купянском направлении, и всех других направлениях. Это сплошная линия фронта», – сказал Хайруллин.

«Когда мы ударили, оказалось, что у них вообще здесь ничего нет. Вот наша линия обороны – не просто зубья дракона, а ещё намотана колючая проволока между ними специальная, а там ещё впереди заминировано. А ещё дальше идут такие рвы, сплошной ров, очень серьёзно обустроенный, с дотами, пулемётными точками и так далее. У укропов на предполагаемом острие атаки вообще ничего нет. Вообще нет минных полей, нет окопов, нету блиндажей. Это при том-то, что они как бы все это об этом кричали. Понятно, коррупция. А вот то, что у них вообще в принципе таких сооружений нет, это означает, что их режим абсолютно, скажем так, не собирался защищаться с этой стороны. То есть, им плевать на все это было», – добавил военкор.