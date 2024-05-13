Вскоре может произойти форсирование Днепра – военкор

Сергей Вредников.  
13.05.2024 00:37
  (Мск) , Донецк
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Дзен, Спецоперация, Украина, Херсон


Украинская армия, спешно перебрасывая резервы под Харьков, оголяет свои позиции по всей линии фронта, после чего может последовать наступление ВС России по другим направлениям, и даже форсирование Днепра. Об этом в интервью политологу Виталию Колпашникову заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия, спешно перебрасывая резервы под Харьков, оголяет свои позиции по всей линии фронта,...

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«Они с Херсонского направления тащат резервы, и это Тришкин кафтан получается – одну дырку латают, а у них открывается другая. Во-первых, Херсонское направление войска там самая маленькая группировка у них стояла, она даже меньше, чем северная была 5 бригад всего. Ну, там понятно, широкая водная преграда, они особо там не заморачивались.

Сейчас если они оттуда тянут войска, то надо понимать, что у нас на Днепровском рубеже со стороны Херсона стоит мощнейшая, просто очень мощная группировка», – сказал Хайруллин.

«И она соприкасается с запорожской группировкой, которую за эти месяцы в несколько раз нарастили. Вот под Работино, да, мы еще только разминаемся. Это важнейшее направление на Орехов, и далее на Запорожье у нас там огромные резервы стоят, и мы еще только разминаемся.

Поэтому, если они оголяют Херсонский фронт, вполне возможно, что мы форсируем Днепр, и одновременно удар на Орехов, и заходим в тыл Правобережья. То есть, да, это вообще непредсказуемые события, потому что они в любой момент могут посыпаться», – добавил военкор.

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