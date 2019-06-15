Вскрылась еще одна «разводка» США для Украины

15.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Предлагаемое Украине в качестве панацеи «омоложение элит» – пустышка, что доказывает мировой опыт.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Культ молодости сегодня важен, но почему в Америке президенту 72 года, а конкурент у него будет на выборах Джо Байден, которому 77 лет? Старики-разбойники.

Почему у нас должны быть комсомольцы?

Я вам скажу: западным кругам выгодно, чтобы в проблемных странах правили дети, ими управлять лучше.

Это концепция Мао Цзэдуна. Когда была Культурная революция в конце 60-х годов, выбили всех опытных людей, поставили хунвейбинов, которые фактически уничтожали всю китайскую интеллигенцию для того, чтобы Мао Цзэдун укрепил власть.

Понимаете, внуками всегда легче править, чем детьми, дети могут отцов сбрасывать с трона, а сегодня деды правят в мире.

Что, Путин молодой? Си Цзиньпин молодой? Эрдоган молодой? Они моложавые, но не молодые, это разные вещи. А у нас молодые…

Мы мыслим об омоложении в демографических категориях, а это должно быть политических категориях», – заявил Карасёв.

«73 процента депутатов в парламенте, который сейчас уходит, новые лица, новые фэйсы! Ну и что? А политика новая или нет? Потому что у нас политикой управляют одни и те же люди по 25 лет.

Есть один олигарх (Виктор Пинчук, зять экс-президента Леонида Кучмы, – ред.), у которого есть канал. У него были «еврооптимисты», он их таскал на Давос и так далее, сейчас они не нужны, он их не взял в список Вакарчука. Теперь у него Вакарчук уже фаворит и его партия «Голос». Но он же один остаётся за сценой!» – добавил политолог.