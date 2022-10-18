Вскрылась ложь об ударе по Киеву, которую весь день транслировали по ТВ

Новости Украины

Весь день сегодня украинская пропаганда транслировала сюжеты об ударе российского дрона (закупленного в Иране «Шахида») по жилому дому в центре Киева, в результате чего погибли мирные люди, включая беременную женщину. Это сообщение украинские СМИ подхватили с подачи печально известного советника МВД Антона Геращенко, который оперативно оказался на месте трагедии. «Россия – страна-террорист», – объявил градоначальник Виталий Кличко.

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Однако вечером на украинском ТВ – канале «Прямой» экс-президента Петра Порошенко неожиданно была озвучена правда: российский беспилотник попал в жилой дом после того, как в него попали боевики теробороны, и дрон изменил направление полета. Интересно, что ведущий эфира Матвей Ганапольский сразу же переменил тему.

«Мы стреляли по этим дронам, и поэтому они немного отклонились от курса. А если бы не стреляли, то они попали бы точно в цель. В стратегический объект с четырьмя трубами, который находился через дорогу в 50 метрах», – сказал украинский военный.

«Какой камингаут в эфире канала Порошенко. Чувак признает, что «Герань» прилетела в жилой дом из-за того, что они по ней стреляли… Также он жалеет, что есть жертвы из-за того, что дрон отклонился от цели и попал в жилой дом. Смешно Ганапольский тут же меняет тему», – прокомментировал военкор Александр Коц.

Несмотря на это, в Киеве уже множатся идеи по поводу дальнейших способов сбивать российские беспилотники. Вот что предлагает политолог Юрий Романенко:

«В Киеве полно высоток, на которых можно установить кучу стационарных постов, на которые поставить сдвоенные пулеметы, если каждая высотка должна иметь сектор обстрела, который будет перекрываться другой. Учитывая скорость иранских дронов, то их будут сбивать намного успешнее, чем посты полиции, что стреляют с земли с автоматов. Очевидно, что расчетами таких установок могут быть и жильцы дома, чтобы не отвлекать драгоценные ресурсы из армии. Надо будет провести соответствующие курсы бойцов, но если во Второй мировой 18-летние комсомолки сбивали бомбардировщики, почему сегодня это нельзя сделать гражданским относительно медлительных дронов?» – предлагает Романенко.