Вскрылась правда, зачем Западу потребовался «геноцид в Сребренице»

02.01.2020, Москва, Елена Острякова

Лидеры НАТО нарушили в 1995 году свое обещание не бомбить Республику Сербскую, если она вернет захваченных в плен сотрудников ООН, использовав как повод так называемый «геноцид в Сребренице».

Об этом пишет британская «Гардиан», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Британский премьер Джон Мейджор был поставлен в известность о том, что президент Франции Жак Ширак заключил в 1995 году сделку с Республикой Сербской о том, что НАТО не будет наносить удары, если сербы освободят 400 захваченных ими миротворцев ООН.

После этого Жак Ширак был обвинен британскими официальными лицами в «безумии» и непоследовательности в отношении «защиты уязвимых мусульманских анклавов». Мейджор говорил по телефону 28 мая с президентом США Биллом Клинтоном, который пообещал, что если заложники пострадали от сербов, «мы их накажем».

Тем не менее, Иван Робертс, британский посол в Белграде, встретился с контактным лицом на мосту Дрина в Зворнике и сообщил, что боснийские сербы хотели получить гарантии в отношении авиаударов НАТО, прежде чем они освободят заложников.

В середине июня боснийские сербы начали освобождать заложников. При этом Мейджор заверил парламент, что «никакой сделки не было заключено». ООН, и французское правительство также отрицали любую сделку по заложникам.

При этом шведские официальные лица утверждали что «между Шираком и Милошевичем существовали параллельные телефонные контакты».

Несколькими днями позже, 9 июля, президент Боснии Алия Изетбегович направил Мейджору срочное письмо с предупреждением о том, что «сербский агрессор начал массированное механизированное наступление на Сребреницу».

Два дня спустя были нанесены авиаудары, поскольку миротворцы ООН вмешиваться в конфликт не захотели.

Напомним, «Резня в Сребренице» – это фальсификация геноцида боснийских мусульман, которая потребовалась НАТО как повод для начала бомбардировок. Крупные потери 28-й дивизии боснийской армии в районе Сребреницы (в широком смысле – среди всего мужского населения анклавов Сребреница и Жепа) были представлены как сознательное уничтожение мусульман.