Вскрылась страшная «зрада» – США закупают топливо, полученное из российской нефти

Анатолий Лапин.  
17.11.2023 19:22
  (Мск) , Вашингтон
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Дзен, Нефть, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, США, Украина


США продолжают импортировать нефтепродукты, произведенные из российской нефти в обход санкций, которые они сами же и наложили.

Об этом говорится в сюжете американской телекомпании PBS NewsHour, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США продолжают импортировать нефтепродукты, произведенные из российской нефти в обход санкций, которые они сами...

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Автор ссылается на данные расследования организации «Global Witness», которая борется с распространением российской нефти.

«За первые девять месяцев 2023-го года эта сырая нефть принесла Кремлю по меньшей мере 180 миллионов долларов. Этого хватит на 105 крылатых ракет «Калибр» и 8 600 иранских беспилотников, которые атаковали Киев, так что это большие деньги», – заявляет член организации Лена Стенли.

Обойти санкции получается вполне легально через закупку Индией нефти из России, ее переработку на местных заводах. По данным расследования, Индия покупает треть ежемесячного объема сырой нефти у России:

«В Джамнагаре российская нефть смешивается с другой иностранной нефтью и перерабатывается в бензин и другие продукты, которые могут легально закупаться американскими компаниями. Затем она отправляется судами через Красное море, Средиземное море и Атлантический океан».

В сюжете говорится, что в период с января по сентябрь этого года США импортировали 30 миллионов баррелей топлива с нефтеперерабатывающих заводов, работающих с российской нефтью. В общей сложности эта сырая нефть поступила, по меньшей мере, в 13 городов семи штатов.

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