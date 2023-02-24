В Запорожской области у сектантов псевдо-христианской «церкви» изъяли документы, подтверждающие сбор пожертвований на украинские праворадикальные группировки.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил волонтёр Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно, когда вскрыли документы сектантов в Запорожской области, обнаружили, что все они в обязательном порядке через свои общины собирали деньги на финансирования «Правого сектора» вплоть до 2022 года.

А все пасторы, которые работали в этих многочисленных сектантских организациях сбежали в Германию, – отметил он. – В России часто задают вопрос, кто же инициатор событий 2004 года, 20013 года. Все мы конечно киваем на Соединенные Штаты Америки, как на главного раздражителя. Но, на самом деле, вклад Германии все последние десятилетия огромен.

Я в числе первых обратил внимание органов государственной безопасности на то, какую деструктивную деятельность ведут в России эти христианские сектантские организации, а я имею в виде хаббардистов, «Свидетелей Иеговы» и так далее. И долгое время не понимали исходящей от них угрозы, начав заниматься этими вопросами в 2011-12 годах.

Выяснилось, что через религиозных сектантов и их структуры финансировались соответствующие парамилитаристские образования и на Украине, и в России, и разнообразные оппозиционные формирования. Они были ударной силой на Майдане в 2014 году – огромное количество представителей разнообразных сект, которых как будто бы друг с другом ничего не связывало, внезапно собрались в одно время и в одном месте».