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06.04.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Коррупция, Украина
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Вскрылись хищения в украинской группировке на Донбассе

Руководство одной из бригад ВСУ, дислоцирующейся в зоне «ООС», продало гражданскому населению более 8 тонн топлива, списав его на неработающую технику.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По-прежнему имеют место инциденты, касающиеся продажи вооружения и горюче-смазочных материалов мирному населению в зоне карательной операции. Так, должностными лицами роты материального обеспечения 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в период с февраля по март текущего года продано более восьми тонн бензина и дизельного топлива гражданским лицам», – рассказал Осадчий.

Он сообщил, что данное топливо было незаконно списано на неисправную технику роты.

«В связи со вскрытием данного факта, для проведения разбирательства в 25-ю бригаду ожидается прибытие комиссии службы ГСМ и автомобильной службы штаба оперативно-тактической группировки «Север», – добавил начальник пресс-службы управления НМ ЛНР.

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