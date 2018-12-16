Вскрылись новые скандальные подробности «собора»: Число иуд может оказаться больше

16.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Число иерархов УПЦ Московского Патриархата, которые нарушили запрет Синода и приняли участие во вчерашнем фейковом «объединительном соборе» Петра Порошенко с раскольниками, – может оказаться больше, нежели сообщили накануне СМИ, опубликовавшие фото двух предателей – канонических митрополитов – Винницкого Симеона и скандально известного автокефалиста Александра Драбинко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом пишет в своем блоге православный публицист Дмитрий Скворцов со ссылкой на собственные источники.

«Наших епископов там было как минимум четыре. А «по доверенностям», не исключено, что и десять. Последнее вытекает из арифметики голосования», – сообщает Скворцов, подразумевая информацию, что под давлением СБУ некоторые архиереи писали согласие на представление их на фейковом «соборе» «по доверенности».

Скворцов также отмечает, что близкий к Порошенко винницкий митрополит УПЦ МП Симеон, претендовавший на руководство новой раскольнической структуры, хоть и не получил желанный пост (в результате интриг Михаила «Филарета» Денисенко, добившегося назначения своего ставленника), однако надеется занять важную должность.

«Борьба за устав была действительно нешуточная. Константинопольцы пару раз вставали и уходили, но их возвращали. За отмазку катило: «погодные условия не позволяют улететь». Так что Епифаний, действительно, продукт торга, почему Симеон и пролетел. Хотя, не исключено сохраняет ещё надежду на управделами», – отмечает обозреватель.