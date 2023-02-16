Вскрылось неизбежное: Яндекс кишмя кишит русофобами-опарышами

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С начала спецоперации Вооружённых сил России на Украине, к главному российскому интернет-поисковику и поставщику онлайн-сервисов «Яндекс» возникает всё больше и больше вопросов, особенно в части кадровой политики компании.

Например, летом прошлого года в Твиттере обнаружился некий отмороженный пользователь с ником «анонимный иррационал», вываливавший тонны душистого навоза на Россию, её Вооружёные силы и руководство, удивляясь тому, «как эта страна до сих пор существует» и «почему в сторону россии до сих пор не летят ракеты со всех стран? почему за голову путина до сих пор нет награды?» (авторская стилистика сохранена).

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Впрочем, у «иррационала» в ленте были и куда более забористые твиты, продублированные также в Facebook.

Если бы подобными «проблемами» озаботился какой-нибудь киевский или львовский хипстер, то любые вопросы были бы излишни. Однако «анонимный иррационал» вскоре был опознан как жительница Москвы Виктория Лисицына, которая через полгода после этих «каминг-аутов» внезапно была назначена арт-директором сервиса «Яндекс.Практикум».

Как только российское интернет-сообщество начало реагировать и требовать разбирательств, дамочка начала резко огораживать свои профили в соцсетях, давая возможность читать изливаемый в них сок мозга только кучке избранных идейных соратников.

Вскоре выяснилось, что на базе платформы «Яндекс.Практикум» действует целое кубло руководящей заукраинской либерды, выражающей поддержку бандеровскому режиму не только рисованием жовто-блакитной полоски под своей мордой на юзерпике.

В бандеролюбстве были также уличены москвичка Ирина Тишина, директор по маркетингу, а также выпускник ВШЭ, некий Батыр Танатаров, «product owner» в «Яндекс.Практикум», обозначивший своё жизненное кредо хэштегом #StayUpwithUkrane (встанем плечом к плечу с Украиной).

Что делают все эти опарыши, желающие встать в один строй с Украиной, в московском офисе одного из сервисов «Яндекса» – совершенно неясно, ведь им самое место стрелять дупой в диван, получая за это горстку печенья и каплю варенья, где-нибудь на просторах Неньки, разделяя с тамошними «патриотами» все тяготы и лишения, включая «могилизацию» для Танатарова.

Довольно интересной была реакция руководства «Яндекса» на возмущение пользователей. Вместо того чтобы выставить Лисицыну и других мандавошек на мороз, их просто внесли в чёрный список. Наказали, значит.

Впрочем, если копнуть глубже, то картина кадрового непотребства в «Яндексе» после начала СВО – имеет вполне чёткую логику.

В апреле прошлого года уже бывший гендиректор «Яндекса» Елена Бунина сообщила коллегам на внутреннем форуме компании, что не будет возвращаться в Россию, так как не может «жить в стране, которая воюет со своими соседями».

При этом Бунина написала это сообщение, находясь в израильском офисе компании в Тель-Авиве. Тот факт, что Израиль последние 75 лет находится в состоянии войны с Палестинской автономией, Ливаном, Сирией (если не считать старые разборки с Египтом) и до сих пор оккупирует Голанские высоты, мадам Бунину, похоже, нисколько не смущает: «Вы не понимаете, это же совсем другое дело!»

Или. Бывший глава «Яндекс.Лавки» и некогда редактор «Медузы» Илья Красильщик зачётно отметился англоязычной статьей в The New York Times о том, что россияне «провалились как нация».

Позже Красильшик соорудил пропагандистское медиа «Служба поддержки» на деньги от американского венчурного фонда для «продвижения демократии в мире». Конторка сидит на подсосе у рептилоида Сороса и выполняет поручения одиозного «Института открытого общества».

Ещё один фактик в копилочку. Бывший глава «Яндекс.Новостей» Лев Гершензон в августе 2022 года запустил агрегатор новостей The True Story с тенденциозной выборкой из русскоязычных СМИ. Цензуру на агрегаторе осуществляют сотрудники компании, безальтернативно представляя мнение редакции информ-помоями «Радио Свобода», «Русской службы Би-би-си» и тому подобными «источниками», финансируемыми центрами идеологической войны США и Великобритании.

Но и этого мало. Похоже, что алгоритмы поисковика «Яндекс» тоже пишут какие-то опарыши, ибо летом прошлого года на слово «Россия» служба выдавала продолжение «проигрывает войну», что никак не могло быть случайной ошибкой исполнителя.

Тогда же в компании произошла массовая утечка персональных данных пользователей различных приложений. В компании заявили, что это произошло из-за «недобросовестных действий одного из сотрудников».

Если бы это был единственный факт, всё можно было бы списать на действия какой-нибудь местной Овсянниковой, тайно гадившей России со своего места в медиагиганте. Но, когда факты идут не просто один за другим, а прямо-таки прут грязевым потоком, отмазка «виноват один из сотрудников», как говорится, не канает.

В информационную войну против России на стороне бандеровского режима включился ещё один популярный сервис «Яндекса» – «Кинопоиск», решивший «осчастливить» российского зрителя трейлером украинского пропагандистского фильма «Мирный-21» о буднях укропских погранцов на Луганщине в 2014 году. Российский зритель не понял юмора, и теперь «Кинопоиск» выдаёт на запрос «404. Ссылка не найдена».

Совсем недавно на “Кинопоиске” также можно было посмотреть трейлер к украинскому «историческому» фильму “Киевский укрепленный район: новая история обороны”, снятому в интересах и при поддержке ВСУ и Нацгвардии, в котором проводятся фальшивые аналогии обороны Киева летом 1941-го и в 2023 году.

И эта ссылка в настоящий момент не работает, однако у нас все ходы записаны, в частности, примечательная фраза, которая должна была завлечь на просмотр российских пользователей: «Русским расскажут о героях ВСУ», что свидетельствует о систематическом продвижении вражеской пропаганды топ-менеджерами «Яндекса» во время проведения спецоперации.

Быстрый поиск показывает, что управляющим редактором «Кинопоиска» выступает Татьяна Симакова, ранее трудившуюся редактором ультралиберального издания «the Village» (тесно связанного с семейкой Ельцина и его дочерью Татьяной Дьяченко), а после 24 февраля 2022 года переехавшего в Варшаву и окончательно превратившегося в «дацзыбао» бандеровского режима.

В своих фейсбучных откровениях Симакова рыдает по телевизионному иноагенту «Дождь» и сообщает о готовности «сковырнуть патриархальную корку с русской культуры».

Не менее интересно, что назначение Симаковой рулить «Кинопоиском» произошло в разгар СВО.

Шеф-редактором «Кинопоиска» трудится ещё один представитель либерального паноптикума Филипп Миронов, с началом СВО спетлявший в Турцию. Креативный юноша известен своей крайней либеральной отмороженностью и «небинарной» неопределённостью в сексуальных предпочтениях, о чём он открыто делится в соцсетях.

С такими «смотрящими» за сервисами «Яндекса», медиагигант обязательно будет нас обильно «радовать» бандеролюбием и «гендерфлюидами», а то и «бармалейских» спевок, вроде выложенных ещё до СВО треков запрещенной террористической организации «Катибат Таухид валь-Джихад».

Осталось только добавить, что с прошлого года Минцифры обязала всех лицензированных дилеров смартфонов, планшетов и «умных» телевизоров, предустанавливать на гаджеты сервисы «Яндекса», при том, что государство почему-то самоустранилось от регулирования деятельности компании в части предлагаемого контента.

Если сервисы «Яндекса» и удаляли ссылки на неприемлемый контент или помещали менеджеров из пятой колонны в чёрные списки, то исключительно благодаря реакции гражданского общества России, не желающего мириться с продвижением либеральных и откровенно враждебных «ценностей» со стороны информационного гиганта.

Так что – снова наше дорогое начальство либо находится в спячке, либо смотрит сквозь пальцы на медийные «шалости» одного из крупнейших игроков на российском рынке цифровых услуг, которому дороже всего индекс собственных акций на бирже NASDAQ и продвигатели либеральных ценностей на ключевых должностях.