Вскрылся еще один омерзительный обман команды Зеленского

21.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

Несмотря на обещания отказаться от различных депутатских льгот, представители фракции Владимира Зеленского, в числе которых состоятельные бизнесмены и владельцы недвижимости в Киеве, беззастенчиво получают из бюджета «компенсации на аренду жилья».

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов

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«Почти за год более 30 миллионов гривен на аренду жилья в столице компенсировала Украина депутатам Верховной рады. В среднем по 20 тысяч гривен ежемесячно получали 170 парламентариев, причем, в числе нуждающихся оказались и депутаты-миллионеры.

Так, депутат Сергей Магера, ранее топ-менеджер крупнейшей металлургической кампании, в прошлом году заработал 33 миллиона гривен, еще 23 миллиона имел сбережений наличными, но в то же время получил из государственного бюджета почти 200 тысяч гривен компенсации на аренду жилья», – заявил Муратов.

Три четверти тех, кому было предоставлены бюджетные выплаты, составили депутаты партии Владимира Зеленского.

«В их числе, например, депутат Андрей Клочко, которому за аренду жилья в Киеве было компенсировано почти 80 тысяч гривен при том, что он является уроженцем Киева и прописан в столице. Родственники Клочко и его жены уже много лет владеют двумя квартирами в Киеве, что, впрочем, не помешало ему арендовать еще одну за государственный счет.

Вот такое рачительное отношение к бюджету, дефицит которого те же парламентарии в 2020 году увеличили втрое почти до 300 миллиардов гривен. Вот такова цена обещаний «Слуг народа» отказаться от государственного финансирования. Вот такая «новая политика» Зеленского, в которой беззастенчивый популизм прикрывает все то же утилитарное отношение к своей стране и народу», – подытожил Алексей Муратов.