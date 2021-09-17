Вскрылся сговор Молдовы с Украиной против Приднестровья

17.09.2021 15:41 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Молдова отказалась вместе с Приднестровьем обратиться к Украине с призывом не вводить транспортную блокаду непризнанной республики с 1 октября.

Об этом сообщает МИД ПМР на своем официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Принимая во внимание признаваемый молдавской стороной объективный характер большинства проблем, министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев предложил молдавскому визави совместно обратиться к Украине о необходимости пересмотра своей позиции и аннулирования запретительных мер. Идея о совместном обращении к Украине с просьбой приостановить запрет не была поддержана молдавской стороной», – говорится в сообщении.

Ранее власти Молдовы утверждали, что Украина инициировала транспортную блокаду Приднестровья в одностороннем порядке. Однако многие эксперты полагали, что Киев сделал это по тайному сговору с Кишиневом. Президент Молдовы Майя Санду не могла открыто поддержать блокаду, поскольку ранее дала обещание заместителю главы администрации президента РФ Дмитрию Козаку, что не допустит ее.

Интересно, что на прошлой неделе в Кишинёве побывал вице-премьер Украины по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, который встретился со своим молдавским коллегой. Как отмечалось, чиновники коснулись вопросов безопасности, дальнейшей реализации совместного контроля на молдо-украинской государственной границе, завершение процесса демаркации, а также налаживание сотрудничества в вопросах «реинтеграции территорий».

С 1 сентября Украина в одностороннем порядке перестала пропускать машины на приднестровских номерах. Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что таким образом Киев продемонстрировал «уважение к суверенитету и территориальной целостности» Молдовы. Позже «демонстрация уважения» была отложена на месяц – до 1 октября.

Несмотря на это уже сейчас Приднестровье не может осуществлять регулярные пассажирские автобусные маршруты в Украину и транзит через эту страну своих товаров. Также стало невозможным использование приднестровских реанимобилей для срочного направления пациентов в лечебные учреждения Украины и России.

Решением проблемы может стать переход приднестровских водителей на нейтральные номера.

Образцы нейтральных номерных знаков для Приднестровья были разработаны при содействии миссии EUBAM (European Union Boarder Assistant Mission) в 2013 году. Однако Молдова непременным условием выдачи таких номерных знаков считает наличие молдавского водительского удостоверения. Приднестровцам для того, чтобы получить это удостоверение, необходимо предъявить молдавские документы. Таким образом, от возможности использования нейтральных номерных знаков отсекаются граждане Украины и России, проживающие в Приднестровье.

В Приднестровье предлагают внедрить механизм нейтральных прав. Инициативу поддержали в ОБСЕ, но Молдова блокирует предложения. Пока только 5% приднестровских водителей оформили нейтральные номера.