Вскрылся законодательный пробел – священники в СВО оказались без статуса

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На передовой служат, в том числе, священники, однако, поскольку в России Церковь отделена от государства, в случае ранений или гибели священнослужителей, их семьям помогает только общество.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московской епархии протоиерей Александр Добродеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас на передовой и вообще в подразделениях есть батюшки, которые тоже там участвуют. Произносили слово «капеллан», но пока у нас нет такого понятия. Капеллан – это человек, который, действительно, осуществляет религиозную деятельность, но он зарплату получает от государства, стоит на содержании государства.

У нас, к сожалению, только наше общество. Потому что Церковь отделена от государства, только общество может священникам помогать. И, если происходят какие-то ранения или смерть наступает, то общество должно каким-то образом помогать семьям священников, родственникам и так далее», – рассказал Добродеев.