Вскрыт сценарий масштабных фальсификаций на украинских выборах

17.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Власти Украины специально не проводят перепись населения, зная, что страну покинули миллионы граждан, и это можно будет использовать для масштабных фальсификаций на предстоящих выборах.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил известный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страна разъезжается. 10-11 миллионов человек, по официальным данным, покинули Украину в период с 91-го года. А кто там знает, 10-11 или 12-15, или 20? Никто не знает, переписи никто не проводит. Никто. Мы не знаем, сколько нас.

Мне говорят разные ответственные товарищи, что нас уже 27-30 миллионов. Сколько людей находится за границей – никто не знает, не делают перепись специально, чтобы попытаться вбрасывать бюллетени за «мертвых душ» на выборах.

Уезжают люди, которые могут работать или руками, или головой, люди, чей труд физический или умственный, интеллектуальный будет востребован в других странах. Поэтому уезжают лучшие или одни из лучших», – заявил Гордон.

Ранее украинский политолог Андрей Ермолаев заявил, что эмиграция из Украины приобретает характер массового бегства.