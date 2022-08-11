«Вскрытие марьинско-авдеевской кровавой мозоли полностью на плечах донецкого корпуса» – Шурыгин

11.08.2022  19:46 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 1545
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Распропагандированное украинской стороной «контрнаступление», которое закончилось ничем, всё же не осталось не учтённым российским командованием, и определённые передислокации сил имели место.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Распропагандированное украинской стороной «контрнаступление», которое закончилось ничем, всё же не осталось не учтённым российским...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Сейчас идет взлом основного, набившего даже не оскомину, а кровавую мозоль, укрепрайона, который прижат к самому Донецку – от Марьинки до Авдеевки, Пески. Самая тяжелая и подготовленная оборона. И она действительно сейчас полностью лежит на армиях республик. В основном, на донецком корпусе. Естественно, в этом случае российская армия помогает артиллерией и авиацией. Достаточно ощутимо.

Часть (российских войск – ред.), в особенности, после окончания предыдущего этапа, была отведена на отдых, ротацию. Сейчас группировка в полном боевом составе, в полной боеготовности, но зная историю вокруг вероятного наступления противника… Думаю, что это заставило наше командование проводить определенное накопление своих сил.

Поэтому, вполне возможно, что основные ударные части тоже находятся в готовности ответить на любые действия украинской стороны», – предположил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть