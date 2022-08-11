«Вскрытие марьинско-авдеевской кровавой мозоли полностью на плечах донецкого корпуса» – Шурыгин

Распропагандированное украинской стороной «контрнаступление», которое закончилось ничем, всё же не осталось не учтённым российским командованием, и определённые передислокации сил имели место.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас идет взлом основного, набившего даже не оскомину, а кровавую мозоль, укрепрайона, который прижат к самому Донецку – от Марьинки до Авдеевки, Пески. Самая тяжелая и подготовленная оборона. И она действительно сейчас полностью лежит на армиях республик. В основном, на донецком корпусе. Естественно, в этом случае российская армия помогает артиллерией и авиацией. Достаточно ощутимо.

Часть (российских войск – ред.), в особенности, после окончания предыдущего этапа, была отведена на отдых, ротацию. Сейчас группировка в полном боевом составе, в полной боеготовности, но зная историю вокруг вероятного наступления противника… Думаю, что это заставило наше командование проводить определенное накопление своих сил.

Поэтому, вполне возможно, что основные ударные части тоже находятся в готовности ответить на любые действия украинской стороны», – предположил эксперт.