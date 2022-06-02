Вслед за американцами Британия отправляет Украине дальнобойные ракетные системы MLRS

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Новости Украины

Британия отправит на Украину дальнобойные реактивные системы залпового огня MLRS M270, способные поражать цели на расстоянии до 80 км. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Как отмечается в заявлении министерства, этот шаг был согласован с решением США предоставить Украине высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.

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«Великобритания выступает на стороне Украины и играет ведущую роль в обеспечении ее героических войск жизненно важным оружием, необходимым им для защиты своей страны», — заявил Уоллес.

Он подчеркнул, что по мере того, как меняется тактика России, должна изменяться и поддержка Украины.

«Высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше оградить себя от жестокого применения Россией дальнобойной артиллерии, которую путинские войска используют без разбора, чтобы сравнять города с землей», — добавил министр.

По его словам, украинские военные пройдут соответствующие учения в Британии, “чтобы эффективность пусковых установок была максимальной”. Таким образом, оперативная обстановка для российской группировки, задейсьвованной в СВО на Украине серьезно ухудшается, что может привести к эскалации конфликта по нарастающей, если РФ решится на симметричный ответ.

Также вчера стало известно о том, что США передадут Украине дальнобойные ракетные системы HIMARS, позволяющие поражать цели на территории России. В Белом доме сделали вид, что верят обещанию киевских властей не использовать это оружие для нападения на саму Россию, а только лишь для ударов по российским войскам на Украине. Вместе с тем, российские эксперты обоснованно не верят украинцам и считают, что теперь российскому Белгороду, а также Херсону и Донецку стоит быть готовыми к более массированным обстрелам с украинской стороны.