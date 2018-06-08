08.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Война, Политика, Украина

Вслед за антикоррупционным у Порошенко хотят создать военный суд


Украина находится в состоянии войны, а потому ей нужна соответствующая этому статусу судебная система.

Об этом в эфире телеканала «Прямой», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

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По ее словам, это нужно потому, что у обычных судей нет опыта в рассмотрении дел, касающихся военных преступлений.

«Есть идея создать и военные суды. Не трибуналы, а военные суды, потому что мы находимся в состоянии самообороны, я так дословно буду говорить, как это в законе прописано по реинтеграции. Соответственно, есть очень много дел, где судьи, не имеют опыта решать вопросы, а мы фактически в состоянии войны, в гражданской, мирной стране. Потому должен быть такой специализированный суд, о нем говорит президент, нарабатывается законодательство. То есть, уже концепция нарабатывается», – заявила Луценко.

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